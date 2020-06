Bundesliga-Fan-Experten "Das letzte laue Lüftchen entweicht"

In Dortmund sehnt man sich dem Saisonende entgegen, Bremen vermeldet zumindest einen Lichtblick - und in Hoffenheim rechnen alle mit dem Schlimmsten. So tippen Fan-Experten und SPIEGEL-Redaktion den Spieltag.