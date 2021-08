Bundesliga-Vorschau »Die Devise kann nur lauten, Platz eins nicht mehr herzugeben«

Stuttgart geht als Tabellenführer in den zweiten Spieltag, das Ziel muss also klar sein: Start-Ziel-Meisterschaft, jubelt der Fan-Experte. In München hoffen sie auf einen würdigen Abschied von Legende Gerd Müller.