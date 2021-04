Bundesliga-Vorschau »Der FC Bayern ist ausnahmsweise auf der guten Seite. Eigentlich nicht zu glauben«

Am Samstag können die Bayern den neunten Bundesliga-Titel in Folge perfekt machen. Was nicht der einzige Grund zur Freude bei den Münchner Fanexperten ist. Hier sind die Tipps zum 31. Spieltag,