Form

Die Beine funktionieren, am Herzen dürfte es auch nicht liegen und erst recht nicht an den Lungen, dass es zuletzt nicht so klappte wie gewünscht. Die Schwierigkeiten liegen also am ehesten in den Köpfen der Spieler. Vielleicht kam unser Team zuletzt mit seiner Favoritenrolle nicht klar. Sollte das das Problem gewesen sein, haben wir es diesmal nicht.