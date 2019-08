Gefühlslage

Man sieht, was Schreuder will, man sieht, dass die Mannschaft will, aber das will (noch!) nicht klappen. Aber: Wir spielen gegen einen sehr offensiven Gegner. Das eröffnet Räume. Räume eröffnen Chancen. Die muss man nutzen. Klappte zuletzt gegen einen defensiven Gegner, also warum nicht auch gegen Bayer?