Form

Sieben Punkte aus den ersten drei Spielen sind in Ordnung. Allerdings gerieten die Münchner in fünf Pflichtspielen in der laufenden Saison dreimal in Rückstand. Das defensive Umschaltspiel nach Fehlern im Aufbau war zu fehleranfällig. Robert Lewandowski täuschte über den Makel mit sechs Saisontoren hinweg. So einfach ist Fußball.