Von

Es liegt nahe, dass sich die Fans des SC Paderborn an die vergangene Saison erinnern. 3:2 und 5:3 wurden die beiden Spiele gegen Köln in der 2. Liga gewonnen - es waren wichtige Erfolge auf dem Weg zum Aufstieg. Doch seitdem will den Ostwestfalen nicht so viel gelingen, das Team von Trainer Steffen Baumgart kassiert Woche für Woche ernüchternde Niederlagen - was nicht nur an der offensiven Spielweise liegt. Die Flut an Gegentoren muss gestoppt werden. In Köln klappt das noch nicht.