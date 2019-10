Gefühlslage

Ante Covic bekommt die Mannschaft immer mehr dorthin, wo er sie haben will. Das Gefühl, dem Gegner jederzeit wehtun zu können, wird stetig stärker. Gegen die punktgleiche TSG wird es ein Knackpunktspiel für Hertha: Gewinnt man, knüpft man an die europäischen Plätze an. Wenn nicht, versackt man im Mittelfeld. Was will man sein - hungrige Schlange oder graue Maus?