Fußball-Bundesliga Osako rettet Bremen gegen Augsburg ersten Saisonsieg

Werder Bremen hat gegen den FC Augsburg seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Das Team von Florian Kohfeldt gewann zu Hause 3:2 (2:1). Die Treffer erzielten Yuya Osako (6., 67. Minute) und Josh Sargent (21.) für Werder sowie Ruben Vargas (12., 46.) für Augsburg, das ab der 34. Minute in Unterzahl spielte. Beide Teams waren schlecht in die Spielzeit gestartet. Bremen hatte zu Beginn des dritten Spieltags null, Augsburg einen Punkt auf dem Konto.

Das Team von Florian Kohfeldt hat derzeit mit Verletzungssorgen zu kämpfen, unter anderen fehlten in der Verteidigung Ömer Toprak, Ludwig Augustinsson, Sebastian Langkamp, Milos Veljkovic, in der Offensive Milot Rashica. Zugang Michael Lang gab wenige Tage nach seinem Wechsel an die Weser sein Startelfdebüt. Der Verteidiger kam auf Leihbasis von Borussia Mönchengladbach. Stürmer Josh Sargent ersetzt den gesperrten Johannes Eggestein. Für Augsburg spielte Felix Uduokhai, Zugang aus Wolfsburg, von Beginn an.

Bremen ließ sich von seinem ausgedünnten Kader zunächst nicht beirren und überrumpelte die Gäste mit der frühen Führung: Nach Ballgewinn in der eigenen Hälfte spielte Füllkrug den Ball in den Lauf von Osako, der ab der Mittellinie Tin Jedvai stehenließ, frei auf das Tor zulief und flach ins rechte Eck traf (6.). Ruben Vargas konnte für den FC ausgleichen, als er eine Flanke von Stephan Lichtsteiner unbedrängt vom Elfmeterpunkt ins Bremer Tor köpfte (12.). Werder hielt das Spiel schnell, in der 21. Minute spielte Sahin einen hohen Ball aus dem Zentrum auf Sargent, der aus der Luft annahm und zur erneuten Führung traf (21.).

Getty Images Augsburgs Ruben Vargas holte sein Team zweimal zurück ins Spiel

Ab der 34. Minute stand das Team von Martin Schmidt zu Zehnt auf dem Platz, da Lichtsteiner für ein Foul an Niclas Füllkrug Gelb-Rot sah. Bis zur Pause hatte Bremen zahlreiche Chancen, zu erhöhen, scheiterte aber an der schlechten Verwertung. Besser machte es Vargas, der wenige Sekunden nach Wiederanpfiff nach einem langen Ball von Daniel Baier und Vorlage von Florian Niederlechner erneut für Augsburg traf (46.). Osako traf (67.) zum Endstand. Ein drittes Mal konnte Augsburg in einer bis zum Schluss offenen Partie nicht zurückkommen.

Werder Bremen - FC Augsburg 3:2 (2:1)

1:0 Osako (6.)

1:1 Vargas (12.)

2:1 Sargent (21.)

2:2 Vargas (46.)

3:2 Osako (67.)

Bremen: Pavlenka - Lang, Gebre Selassie, Moisander, Friedl - Sahin - Maximilian Eggestein, Klaassen - Osako (90.+1 Groß) - Sargent (81. Pizarro), Füllkrug (87. Harnik)

Augsburg: Koubek - Lichtsteiner, Jedvaj, Uduokhai, Max (86. Pedersen) - Khedira, Baier - Richter, Gregoritsch (46. Suchy), Vargas (74. Finnbogason) - Niederlechner

Schiedsrichter: Storks

Gelbe Karten: Pavlenka - Vargas, Niederlechner

Gelb-Rot: Lichtsteiner (34.)

Zuschauer: 41.000