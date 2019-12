Werder Bremen hat sein Heimspiel gegen Mainz 05 deutlich 0:5 (0:4) verloren und ließ den direkten Konkurrenten auf vier Punkte wegziehen. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste durch Tore von Robin Quaison (10. Minute, 19., 38.) und ein Eigentor von Jiri Pavlenka (15.) 4:0, in der zweiten Hälfte erhöhte Jean-Philippe Mateta zum 5:0-Endtstand (81.). Bremen hat damit fünf seiner jüngsten sechs Bundesligaspiele verloren, Mainz konnte sich für die 0:4-Heimniederlage gegen Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende rehabilitieren. Werder steht weiter auf dem 15. Tabellenplatz, die Gäste springen auf Platz 13.

Werder präsentierte sich von Beginn an in desolater Verfassung und agierte völlig verunsichert. Ein gutes Beispiel dafür war das 0:2 in der 15. Minute: Milos Veljkovic wollte eine Flanke von Levin Öztunali klären, traf den Ball nicht richtig und schoss ihn an den eigenen Pfosten, von dort fiel er Torwart Pavlenka an den Rücken und anschließend über die Linie.

Doch nicht nur die leichten Fehler im Spiel mit dem Ball waren das Problem, sondern ein zu passives Abwehrverhalten. Das nutzte Mainz aus und setzte Angreifer Quaison gleich mehrfach erfolgreich in Szene. Zweimal ließen es die Bremer zu, dass Öztunali und Jean-Paul Böetius viel Zeit zum Passen hatten und den Schweden in die Spitze schickten, wo er jeweils sicher gegen Pavlenka vollstreckte (10., 19.). Bei einer Ecke in der 38. Minute verloren die Werder-Verteidiger Quaison am zweiten Pfosten aus den Augen, wo er eine Kopfball-Verlängerung von Adam Szalai zur 4:0-Pausenführung nutzte.

Werder war zwar nicht in der Lage, den in seiner Bundesligageschichte höchsten Halbzeitrückstand abzuwenden, stabilisierte sich in der zweiten Spielhälfte jedoch vorerst. In der 72. Minute sah es sogar kurz nach einem Trostpflaster für die lautstark pfeifenden Bremer Fans aus, als der eingewechselte Publikumsliebling Claudio Pizarro seinen vermeintlichen ersten Treffer in der aktuellen Bundesligasaison erzielte. Doch Schiedsrichter Frank Willenborg ahndete ein Handspiel des Angreifers.

Das Jokertor des Abends erzielte der Mainzer Mateta, der in der 81. Minute traf. Auf Werder Bremen wartet am letzten Spieltag der Hinrunde in Köln das nächste Duell mit einem Konkurrenten im Abstiegskampf, Mainz empfängt Bayer Leverkusen.

Werder Bremen - Mainz 05 0:5 (0:4)

0:1 Quaison (10.)

0:2 Pavlenka (15., Eigentor)

0:3 Quaison (19.)

0:4 Quaison (38.)

0:5 Mateta (81.)

Bremen: Pavlenka - Lang (80. Bartels), Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Sahin (27. Johannes Eggestein) - Maximilian Eggestein, Klaassen - Bittencourt, Osako (69. Pizarro), Rashica

Mainz: Zentner - Baku, Niakhate, Alexander Hack, Martin - Fernandes (27. Brosinski), Malong (78. Barreiro) - Öztunali, Boetius, Quaison - Szalai (67. Mateta)

Schiedsrichter: Willenborg

Zuschauer: 37.720

Gelbe Karten: Johannes Eggestein, Bittencourt - Fernandes , Baku