Zwölf Spiele, elf Punkte, das Saisonziel Europapokal in weiter Ferne: Manchem Klub reicht eine solche Bilanz, um sich von seinem Trainer zu trennen. Selbst, wenn dieser rund zwei Jahrzehnte im Verein tätig war. Das zeigten Hertha BSC und Ante Covic im November.

Beim Berliner Tabellennachbarn Werder Bremen dagegen haben sie trotz ähnlicher sportlicher Talfahrt eine andere Trainerdiskussion: Wird man Florian Kohfeldt halten können?

Um seinen Job muss der 37-Jährige nicht fürchten: Obwohl sein Team nur zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 besitzt und nur eines der letzten zehn Spiele gewonnen hat. "Er hat uns gesagt, dass er hier etwas mit aufbauen möchte", erklärte Sportchef Frank Baumann kürzlich in der "Welt" seine Bereitschaft, mit Kohfeldt weiterzumachen. "Das wird in den kommenden Jahren der Fall sein." Es ging, wohlgemerkt, nicht um einen Rauswurf, sondern um mögliche Abwerbeversuche anderer Klubs. Im Oktober ging der Name Kohfeldt noch als möglicher Nachfolger Lucien Favres bei Borussia Dortmund durch die Medien.

Aufgebauter Kredit

Viel dieser Wertschätzung geht auf Kohfeldts Premierensaison zurück: Platz acht in der Liga, dazu ein Lauf im Pokal, der sein Ende erst im Halbfinale gegen Bayern München fand. Vor dem erneuten Duell mit dem Rekordmeister am Samstag (15.30 Uhr/ Liveticker SPIEGEL, TV: Sky) gilt Kohfeldt noch immer als einer der Trümpfe der Bremer.

Unter ihm hat Werder einen Stilwandel durchlaufen: Der wilde Konterfußball früherer Jahre ist bedachterem Positionsspiel gewichen. Bis ins letzte Drittel kombiniert Werder gefällig nach vorn. Es ist die Art von Fußball, die man sich problemlos bei einem Champions-League-Anwärter vorstellen könnte. Kohfeldt ließ diesen Stil mit dem Budget eines Mittelfeldklubs spielen - und verpasste die Königsklasse in der vergangenen Saison um nur fünf Punkte.

Dazu gilt Kohfeldt als jemand, der Spieler entwickeln kann. Maximilian Eggestein, schon in der Jugend einer seiner Schützlinge, zog er von der Sechser- auf die Achterposition. Ein gutes Jahr später stand Eggestein im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Milot Rashica war 2018 als Vorbereiter vom Flügel verpflichtet worden. Kohfeldt formte Rashica zu einem torgefährlichen Tempostürmer, der in zehn Ligaspielen in dieser Saison sechsmal traf und drei Tore vorlegte.

Martin Rose/Getty Images Spielte insgesamt neun Jahren für den FC Bayern: Claudio Pizarro

In dieser Spielzeit stößt der Bremer Fußball jedoch an seine Grenzen. Rund um den gegnerischen Strafraum war man schon in der Vorsaison darauf angewiesen, dass die Ausnahmekönner Max Kruse und Claudio Pizarro den Unterschied machten. Kruse aber wechselte im Sommer ablösefrei zu Fenerbahçe. Pizarro feierte im Oktober seinen 41. Geburtstag, zuletzt merkte man dem Peruaner sein Alter deutlich an.

Eigentlich hatte Kohfeldt sich für diese neuen Umstände einen Plan überlegt: Zugang Niclas Füllkrug sollte an Pizarros Stelle die gegnerischen Innenverteidiger beschäftigen, Yuya Osako sich als neuer Zehner zwischen den Linien anspielbar machen und Nuri Sahin von der Sechserposition aus Kruses Rolle als Spielgestalter übernehmen.

Zu Saisonbeginn sah es so aus, als könne die neue Idee funktionieren: Füllkrug und Osako sammelten in den ersten vier Partien je drei Torbeteiligungen, Sahin führte die Liga bei den vorbereiteten Chancen an. Dann verletzte Osako sich am Oberschenkel, Füllkrug riss sich das Kreuzband. Werders Offensive musste sich neu sortieren - und ist, trotz Osakos Rückkehr Anfang November, auf der Suche nach einem Plan B.

Probleme im Ballbesitz und bei Standards

Doch nicht nur im Angriffsdrittel krankt das Bremer Spiel - in Mittelfeld und Abwehr sieht es ähnlich aus. Auch hier spielen Verletzungen eine Rolle: Ludwig Augustinsson, Niklas Moisander und Ömer Toprak verpassten in dieser Saison jeweils mindestens zehn Spiele. Alle zählen zur nominell besten Viererkette der Bremer. Besonders Augustinsson und Moisander, zuletzt bei der 0:1-Niederlage gegen den SC Paderborn am Sonntag erstmals in der Saison gemeinsam auf dem Platz, gelten noch dazu für den Spielaufbau als unersetzlich.

Um die Defensive zu stärken, vertraute Kohfeldt zuletzt im Mittelfeld auf den Zweikämpfer Bargfrede - und setzte Spielmacher Sahin auf die Bank. Allerdings macht Werder den Eindruck, als brauche es für die Ära nach Kruse eher mehr als weniger Technik und Übersicht. Gegen Paderborn erhielt Augustinsson auf dem Flügel den Ball fast ausschließlich in den Rücken statt in den Lauf, rund um den Strafraum spielte Werder seine Angriffe nur zögerlich aus.

Carmen Jaspersen/dpa Kohfeldt mit Leonardo Bittencourt

Zu den grundsätzlichen Defiziten kommen etliche Details. Leistungsträger wie Torhüter Jiri Pavlenka bleiben zu oft unter ihren Möglichkeiten. Gegenpressing und Freilaufbewegungen finden nicht immer mit der Überzeugung erfolgreicherer Tage statt. Und nach Ecken und Freistößen kassierte Werder bereits zehn Gegentore. Das sind die meisten der Liga - und mehr als in der kompletten Vorsaison, obwohl mit Ilia Gruev im Sommer ein Spezialtrainer für Standards in den Trainerstab rückte.

In Bremen ist man davon überzeugt, all diese Probleme über den Winter in den Griff zu bekommen. Erst nach der Hinrunde könne es sinnvoll sein, "die Zielsetzung anzupassen", sagte Baumann vor dem Spiel gegen den FC Bayern. Noch visiert Werder also den europäischen Wettbewerb an wie im Sommer. Dabei beträgt der Rückstand auf Platz sechs jetzt schon elf Punkte.