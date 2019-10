Die vier Schweizer Fußballprofis Nico Elvedi, Yann Sommer, Denis Zakaria und Breel Embolo haben vor einer Woche eine ganz neue Erfahrung in dieser Saison gemacht. Mit ihrer Nationalmannschaft verlor das Quartett in Dänemark ein Auswärtsspiel.

Das ist ihnen bei ihrem Verein Borussia Mönchengladbach in dieser Spielzeit noch nicht passiert. Die Gladbacher haben ihre drei bisherigen Gastpartien in der Bundesliga in Mainz, Köln und Hoffenheim gewonnen und sind auch im Pokal und im Europacup auswärts noch unbesiegt. Auch das hat die Borussia an die Spitze der Bundesligatabelle geführt.

Eine Tabellenführung nach sieben Spieltagen - was sagt das aus? In Mönchengladbach beeilen sich die Verantwortlichen, darauf hinzuweisen, dass dies derzeit nur eine Momentaufnahme sei und zu diesem Zeitpunkt nichts über eine mögliche Titelreife aussagt. Allerdings ist es schon fast zehn Jahre her, dass nach sieben Bundesligaspielen nicht die Dauer-Meisterschaftsrivalen Borussia Dortmund oder Bayern München auf Platz eins standen. 2010 gelang dies Mainz 05 unter Thomas Tuchel.

In Dortmund gibt es normalerweise Niederlagen

Wie aussagekräftig der Tabellenstand ist, wird sich wohl schon am Abend zeigen, wenn die Gladbacher in Dortmund anzutreten haben (18.30 Uhr, TV: Sky; Liveticker SPIEGEL). Dort, wo die grün-weiße Borussia zwölf der vergangenen 13 Spiele verloren hat, richtige Packungen waren darunter: 1:6, 0:4, 0:5, 1:4. Der BVB hat ohnehin die letzten acht Duelle gegen Gladbach für sich entschieden, egal ob es Heim- oder Auswärtspartien waren. Dass in Dortmund mit Lucien Favre der Trainer arbeitet, der in Mönchengladbach immer noch verehrt wird, gibt der Partie eine weitere Note.

Dennoch liegen die Dinge vor diesem Spiel etwas anders als sonst. Die Stimmung um Favre in Dortmund ist nach drei sieglosen Spielen schlecht, in Mönchengladbach buchstabieren die Fans seit zwei Wochen beinahe ungläubig das Wort Tabellenführer. Die Rollen scheinen vertauscht: für eine Szene zumindest, noch nicht fürs gesamte Bühnenstück.

Marius Becker DPA Wie ein Berserker: Denis Zakaria

"Wir haben wohl schon ein paar Dinge richtig gemacht", sagt der neue Trainer Marco Rose, und das darf er durchaus auch auf sich und sein Betreuerteam beziehen. Rose kam mit einer ganz gewaltigen Bugwelle vor der Saison aus Salzburg. Um ihn zu verpflichten, opferte Manager Max Eberl den bisherigen Coach Dieter Hecking, obwohl die Gladbacher bis auf einen Spieltag über die gesamte Saison unter den besten fünf Teams der Liga platziert waren. Eberl ist damit ein Risiko eingegangen, aber bis jetzt gibt es niemanden rund um den Borussia-Park, der ihm das zum Vorwurf machen würde.

Verbessert in allen Mannschaftsteilen

Die britischen Daten-Blogger von Statsbomb.com, eine der Katechismus-Websites für Fußballnerds, haben in dieser Woche Mannschaft und Spieler ausführlich unter die Lupe genommen und anhand der erhobenen Daten Verbesserungen in quasi allen Mannschaftsteilen gegenüber der Vorsaison festgestellt. Die Borussia läuft mehr, sie spielt offensiver, sie ist aggressiver im Pressing, und sie hat sich individuell verbessert. Selbst Torwart Yann Sommer, der seit Jahren zuverlässig Leistung bringt, hat seine Form noch einmal gesteigert.

Rose hat Glück gehabt, dass sich die neu verpflichteten Offensivspieler Breel Embolo und Marcus Thuram überraschend schnell akklimatisiert haben. Der Trainer hat aber auch selbst personelle Dinge bewegt. So hat er für den rechten Flügel den Österreicher Stefan Lainer aus Salzburg mitgebracht, wissend um dessen Qualitäten. Lainer ist bisher einer der Überzeugendsten im Borussia-System. In der Partie gegen den FC Augsburg verletzte er sich allerdings, ob er gegen den BVB spielen kann, ist ungewiss.

Der Schlüsselspieler bislang ist allerdings ein anderer. Im defensiven Mittelfeld gebärdet sich Denis Zakaria seit Wochen wie ein Berserker. Der Schweizer stürzt sich in jeden Zweikampf, treibt das Spiel vor sich her, hat eine beeindruckende Physis. Roses Vorgänger Hecking hatte auf der Sechserposition eher auf den behutsameren Tobias Strobl gesetzt, der das Spiel lieber kontrollierte, als es schnell zu machen. Im Vergleich der Spielweisen von Strobl und Zakaria spiegelt sich auch der Unterschied der Trainer Hecking und Rose.

Marius Becker DPA Patrick Herrmann erlebt eine Renaissance

Beim Europacupdebüt komplett übermotiviert

Wie wenig stabil das dennoch alles sein kann, machten die zwei Europacup-Auftritte der Borussia deutlich. Gegen den Wolfsberger AC wirkte die Mannschaft in ihrem diesjährigen Europa-Debüt vollkommen übermotiviert und wurde regelrecht auseinander genommen. Langjährige Borussen-Kenner behaupten glaubhaft, das sei die schlechteste Leistung gewesen, die sie von diesem Team in den vergangenen 25 Jahren gesehen hätten. Auch beim 1:1 beim türkischen Klub Basaksehir spielte Gladbach schwach. Der von Rose wachgeküsste Patrick Herrmann rettete der Borussia in letzter Minute ein Remis.

Rückschläge sind also nicht nur möglich, Rose und Eberl sprechen davon, dass es Zeit brauche, ein Spitzenteam zu bauen. Und wenn man dies als Maßstab nimmt, ist der Verein unter Rose bisher schon recht schnell recht weit gekommen.

Läuft es schlecht gegen den BVB, dann könnte Gladbach wieder bis auf Platz sechs durchgereicht werden. Es ist eng da oben in der Bundesliga. Aber dieser Umstand spricht für die Klubs, die sich derzeit auf Augenhöhe mit den eigentlichen Titelkandidaten FC Bayern und Borussia Dortmund befinden. Er spricht für Borussia Mönchengladbach.

In der Saison 2010/2011 war Mainz 05 nach sieben Spieltagen Tabellenführer. Am Ende wurden die Mainzer Fünfter. Einer der damaligen Mainzer Co-Trainer war ein junger Mann bei seiner ersten Trainerstation: Er hieß Marco Rose.