RB Leipzig bleibt in dieser Saison auswärts weiterhin sieglos. Bei Mainz 05 reichte es für die Elf von Marco Rose immerhin zu einem 1:1. Christopher Nkunku bewahrte RB in der 80. Minute mit seinem Tor vor der vierten Saisonniederlage. Beide Teams bleiben nach dieser Punkteteilung im Mittelfeld der Tabelle stecken.

In einer verteilten ersten Halbzeit hatte sich alles schon auf ein 0:0 eingestellt, da stahl sich Marcus Ingvartsen in den Strafraum, wurde mustergültig bedient und zirkelte den Ball an RB-Torwart Janis Blaswich vorbei zum Mainzer Führungstor ins Netz. Blaswich ersetzte den in der Champions League schwer verletzten Péter Gulácsi. Beim Tor war er machtlos, ansonsten machte er seine Sache ordentlich.