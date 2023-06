Traditionell bestreitet der Titelverteidiger die erste Partie der Saison. In der vergangenen Saison hatten die Bremer im Mai knapp 1:2 daheim gegen den FC Bayern verloren. Der Auftakt am dritten Augustwochenende bietet aber noch weitere Kracher. So empfängt Borussia Dortmund im Traditionsduell den 1. FC Köln. Im Hessenderby muss Aufsteiger Darmstadt 98 direkt bei Eintracht Frankfurt antreten.



Bereits nach dem 16. Spieltag (19./20. Dezember) geht die Bundesliga in die Winterpause. Die letzten Partien der Hinrunde werden dann zum Auftakt ins neue Jahr vom 12. bis zum 14. Januar 2024 ausgespielt. Das Saisonfinale ist für den 18. Mai 2024 terminiert, knapp zwei Wochen später (3. Juni 2024) beginnt die Abstellungsperiode für die EM in Deutschland.