Strafzahlung für Köln, Sperre für Potocnik

Köln muss den Berichten zufolge zudem 54.000 Euro an Potocniks ehemaligen Klub zahlen. Nachwuchshoffnung Potocnik, in der U19-Bundesliga West mit 13 Toren in 13 Spielen Leistungsträger der Kölner, wird zusätzlich ab sofort für vier Monate gesperrt.

Der Spieler hatte seinen U17-Vertrag in Ljubljana am 30. Januar 2022 vorzeitig gekündigt, deswegen musste der FC keine Ablöse zahlen. Bereits einen Tag später soll er im Rheinland unterschrieben haben. Die Slowenen behaupteten, dass Köln den damals 16 Jahre alten Potocnik zum Wechsel angestiftet habe und wehrte sich bei der Fifa dagegen. Ursprünglich wollte der Klub sogar 2,5 Millionen Euro Ablöse und etwa 70.000 Euro Schadensersatz.