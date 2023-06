Flick äußerte sich nach den drei sieglosen Tests gegen die Ukraine (3:3), Polen (0:1) und Kolumbien mit vielen Experimenten auch selbstkritisch. »Wenn wir es auf den Punkt bringen, ist es in die Hose gegangen. Das, was wir ausprobiert haben, hat in dieser Form nicht geklappt.«

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hatte Flick nach dem Spiel in Schutz genommen und bei der Mannschaft die Qualitätsfrage gestellt. »Am Ende muss man sagen, ist Hansi Flick so ein bisschen die ärmste Sau. Er versucht ja alles, dass wir erfolgreich sind, er probiert ein bisschen was aus«, sagte Völler am Dienstag beim TV-Sender RTL.