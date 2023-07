Bundestrainer Flick wehrt sich gegen Kritik »Eine große Dreistigkeit, auch eine Unverschämtheit«

Die DFB-Auswahl hatte in den Juni-Länderspielen gegen die Ukraine (3:3), in Warschau gegen Polen (0:1) sowie gegen Kolumbien (0:2) enttäuscht, Flick war stark in die Kritik geraten. Ehemalige Nationalspieler hatten dem 58-Jährigen vorgeworfen, bei seiner Kaderauswahl nicht auf das Leistungsprinzip zu setzen.

Kontrovers diskutiert wurde besonders Flicks Verzicht auf Abwehrspieler Niklas Süle. Der Stammspieler von Vize-Meister Borussia Dortmund war von Flick öffentlich kritisiert worden: »Ich will, dass er von seiner Einstellung, von seiner Mentalität einen Schritt nach vorne macht«, hatte Flick nach der Nichtberücksichtigung des 45-maligen Nationalspielers gesagt.