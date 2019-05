Nationalmannschaft Löw verzichtet weiter auf Götze und schont Kroos

Bundestrainer Joachim Löw hat sein Aufgebot für die beiden EM-Qualifikationsspiele am 8. Juni in Weißrussland und am 11. Juni in Mainz gegen Estland bekanntgegeben. Nicht dabei ist erneut Mario Götze, der bei Vizemeister Borussia Dortmund eine gute Saison gespielt hat. Der Torschütze des WM-Finals von 2014 hat sein bisher letztes Länderspiel im November 2017 bestritten - beim 2:2 im Testspiel gegen Frankreich.

Nominiert hat Löw für die letzten beiden Länderspiele vor der Sommerpause dagegen den Kölner Linksverteidiger Jonas Hector, den er zuletzt bei den Partien gegen die Niederlande (3:2) und Serbien (1:1) im März nicht berücksichtigt hatte. Hector hatte mit Köln ein Jahr in der Zweiten Liga gespielt und kürzlich den Wiederaufstieg geschafft.

Kapitän Manuel Neuer steht nach überstandenem Muskelfaserriss in der Wade, der den Torwart zuletzt zu einer Pause gezwungen hatte, im Aufgebot. Sein Einsatz beim DFB-Pokalfinale am Samstag bei den Münchnern gegen RB Leipzig ist allerdings noch fraglich. Neuer war erst am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining der Bayern eingestiegen.

Deutschland aktuelle Nummer zwei, Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona, muss aufgrund von Knieproblemen passen. Seinen Platz nimmt der frühere Leverkusener Bernd Leno ein, der mit dem FC Arsenal zuvor noch das Finale der Europa League bestreitet.

Geschont wird Mittelfeldspieler Toni Kroos, der kürzlich seinen Vertrag beim Real Madrid bis 2023 verlängert hat. Der 29-Jährige hatte mit Löw vereinbart, nicht mehr bei jedem Länderspiel zum Einsatz zu kommen.

Löw wird am Samstag zum Pokalfinale reisen. Am 2. Juni versammelt der Bundestrainer dann seinen Kader im niederländischen Venlo zu einem Kurztrainingslager, um den Saisonabschluss vorzubereiten.

Kuntz gibt vorläufiges Aufgebot für U21-EM bekannt

Auch U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz hat sein vorläufiges Aufgebot für die U21-EM in Italien und San Marino (16-30. Juni) bekanntgegeben. 27 Spieler sind dabei. Dabei greift Kuntz auch auf zwei Spieler aus dem aktuellen A-Nationalelf-Kader zurück: den Leipziger Außenverteidiger Lukas Klostermann und den Leverkusener Innenverteidiger Jonathan Tah. Beide sind im Juni doppelt für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) im Einsatz.

Das finale 23-köpfige Turnieraufgebot muss der EM-Titelverteidiger bis zum 6. Juni bei der Uefa melden.