Bei einem Erfolg in England soll jede Spielerin der DFB-Auswahl 60.000 Euro bekommen – so viel wie nie zuvor. Damit zeigte sich Voss-Tecklenburg zufrieden. »Ich finde gut, dass unser Verband mehr an die Spielerinnen weitergibt, wenn auch mehr hereinkommt«, sagte die 54-Jährige.

Allerdings sei die Diskrepanz zu den Männern, die für einen EM-Sieg im vergangenen Sommer 400.000 Euro pro Kopf erhalten hätten, extrem. Laut Voss-Tecklenburg könne der Deutsche Fußball-Bund darüber nachdenken, die Prämien der Männer, Frauen und der U21 anzugleichen, »weil diese drei Teams vorneweg marschieren«.