Der an einem Hodentumor erkrankte Fußballprofi Sébastien Haller ist operiert worden. Dies bestätigte sein Verein Borussia Dortmund. »Die Operation ist sehr, sehr gut verlaufen und er ist auf einem sehr guten Weg«, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl in einem am Dienstag veröffentlichten Video-Interview mit Dortmunds Trikotsponsor »1&1«.