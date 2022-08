Haller hatte im Trainingslager mit seinem neuen Klub Borussia Dortmund die Diagnose erhalten und ist mittlerweile nach Operation und Chemotherapie in der Rehabilitation. »Mir geht es gut. Ich konnte gut essen und kontrolliere jeden Tag meinen Körper«, sagte Haller, der auch schon im Fitnessstudio war und an seiner Kondition arbeitet. »Ich habe nach zwei Wochen nicht mehr so viel abgenommen. Ich bin sogar auf dem Niveau wie vor ein paar Monaten. Das ist ein gutes Zeichen und ich hoffe, dass es so bleibt«, sagte er.