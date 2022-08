In Freiburg erzielte Bynoe-Gittens sein erstes Bundesligator im fünften Spiel. Es war das 1:1 mit einem Distanzschuss nach einem kapitalen Fehler von Torwart Mark Flekken. Dessen unglückliche Händchen, das gaben die Dortmunder auch freimütig zu, brachten sie entscheidend zurück ins Spiel, und weckten die Gier. »Nach dem 1:1 ist der Fuß auf dem Gaspedal geblieben«, lobte Terzić, der mit seinen personellen und taktischen Wechseln entscheidend dazu beitrug.

Bynoe-Gittens, im Sommer mit Englands U19 Europameister geworden, und der noch ein Jahr jüngere Moukoko rückten das Debüt von Anthony Modeste in den Hintergrund. Der Neuzugang vom 1. FC Köln ist 34 Jahre alt, erst seit ein paar Tagen beim BVB im Training. Er rannte viel, vor allem bei der Jagd nach dem Ball. Den beiden Abschlüssen im Strafraum fehlte es an Präzision, er war bei allem Bemühen nur 22-mal am Ball. Als Moukoko an der Seitenlinie zur Auswechslung bereitstand, galt Modeste als heißer Kandidat, vom Platz zu müssen. Aber die Zeichen von Terzić waren andere.