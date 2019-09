Kabinen-Gate in Neapel: Startrainer Carlo Ancelotti hat heftige Kritik am Zustand der sich im Umbau befindlichen Umkleidekabinen beim von ihm betreuten italienischen Fußball-Erstligisten SSC Neapel geübt. "Ich bin empört über die Fehlerhaftigkeit und Unfähigkeit derjenigen, die diese Aufgaben übernommen haben", sagte der 60-Jährige in einem Statement, das auf der Homepage des Vereins veröffentlicht wurde.

"Man kann in zwei Monaten ein Haus bauen, aber sie waren nicht dazu in der Lage, die Umkleidekabinen zu renovieren! Wo sollen wir uns bei den Spielen gegen Sampdoria und Liverpool umziehen?", fragte Ancelotti rhetorisch.

Queste le condizioni degli spogliatoi del Napoli dello stadio San Paolo, a 70 ore da #NapoliSampdoria, che hanno scatenato la reazione di @MrAncelotti contro Regione, Comune e Commissari. pic.twitter.com/YAROtscwIh — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 12, 2019

Neapel hatte vor Saisonbeginn einen Antrag bei der Liga eingereicht, um die ersten beiden Spiele in der Serie A aufgrund des Umbaus des Stadions San Paolo auswärts bestreiten zu dürfen.

"Ich bin verblüfft über die Aussage von Ancelotti", reagierte Architekt Filomena Smiraglia in der "Gazzetta dello Sport". "Außerdem haben wir Vizepräsident Edoardo De Laurentiis besucht, der uns vor den Handwerkern für die Arbeit gelobt hatte." Die Arbeiten sollen wie geplant am Freitag abgeschlossen werden.

Neapel empfängt am Samstag Tabellenschlusslicht Sampdoria Genua, am Dienstag (21 Uhr, TV: Sky und DAZN; Liveticker SPIEGEL) kommt der von Jürgen Klopp betreute Champions-League-Sieger FC Liverpool nach Kampanien.