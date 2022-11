Die überraschende Niederlage von Real Madrid in der spanischen Liga bei Rayo Vallecano hat aus Sicht von Trainer Carlo Ancelotti mit der Vielzahl der Spiele in den vergangenen Monaten zu tun. Der spanische Rekordmeister war dem Stadtrivalen am späten Montagabend überraschend 2:3 unterlegen und bleibt in der Tabelle vor dem letzten Spieltag vor der WM hinter dem FC Barcelona – obwohl das Duell gegen Barça vor Wochen gewonnen wurde.