Es ist der achte Titel in Serie und der 50. insgesamt: Celtic Glasgow ist erneut Champion in der schottischen Premiership. Die Mannschaft von Teammanager Neil Lennon gewann beim Tabellendritten FC Aberdeen 3:0 (1:0) und führt die Tabelle mit nun zwölf Punkten Vorsprung vor dem Stadtrivalen Rangers an. Bei noch zwei verbleibenden Spielen sind die Boys in Green damit nicht mehr von Rang eins zu verdrängen.

Für die Hoops ist es bereits die zweite Trophäe in dieser Saison. Im Dezember gewann die Mannschaft im Finale des Ligapokals 1:0 (1:0) gegen Aberdeen. Auch das nationale Triple ist noch möglich: Am 25. Mai tritt Celtic im Endspiel um den FA Cup gegen Heart of Midlothian aus Edinburgh an.

Seit dem Zwangsabstieg der Glasgow Rangers 2012 ist Celtic in der heimischen Liga nahezu konkurrenzlos. Der große Rivale musste vor sieben Jahren wegen finanzieller Probleme in der vierten Liga (Scottish League Two) antreten. Mittlerweile zählt das Team von Coach Steven Gerrard wieder zu den besten Teams in Schottland.