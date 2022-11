In Gruppe A kämpfen Silkeborg IF und RSC Anderlecht im direkten Duell um Platz zwei hinter West Ham. In Gruppe C machen Lech Posen gegen den bereits qualifizierten Spitzenreiter Villarreal und der israelische Vertreter Hapoel Be'er Sheva gegen Austria Wien im Fernduell Platz zwei unter sich aus. Die Norweger von Molde FK und das belgische KAA Gent spielen im direkten Duell um Platz zwei hinter Djurgardens IF in Gruppe F. In Gruppe G gegen die punktgleichen (sieben Punkte) CFR Cluj und Slavia Prag ins Fernduell im Platz zwei hinter Sivasspor. In Gruppe H haben Tabellenführer Bratislava und FC Basel jeweils acht Punkte. Pjunik Erewan kann im direkten Duell mit Basel noch den Einzug in die K.o.-Phase klarmachen. Basel wäre dann ausgeschieden, weil Bratislava den direkten Vergleich mit Basel gewinnt und dann Zweiter wäre.

Wann geht es weiter?

Die Weltmeisterschaft in Katar sorgt für ein ungewöhnlich frühes Ende der Gruppenphase – und eine lange Pause vor den K.o.-Spielen. In der Champions League geht es am 14. Februar weiter, die Uefa streckt das Achtelfinale wie in den Vorjahren über einen Monat. Ausgelost wird das Achtelfinale (wie auch die nächste Runde in den anderen Wettbewerben) am 7. November in Nyon.

In der Europa League werden am 16. und 23. Februar die Playoff-Spiele zwischen den Gruppenzweiten der Europa League und den Gruppendritten der Champions League ausgetragen. Die Sieger dieser Paarungen treffen am 9. und 16. März im Achtelfinale auf die Gruppensieger der Europa League, Freiburg hat somit international eine längere Pause.

In der Conference League ist der Modus ebenfalls so aufgebaut, dass es zunächst Playoff-Spiele gibt, ehe im März das Achtelfinale ansteht. In beiden Wettbewerben wird es am 24. Februar eine zweite Auslosung für die Achtelfinalpaarungen geben.