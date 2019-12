Das US-Unternehmen Amazon überträgt ab der Saison 2021/22 Spiele der Fußball-Champions League. Der Streamingdienst Amazon Prime Video erhielt den Zuschlag für das Rechtepaket A1, das die Ausstrahlung der Top-Partien am Dienstagabend beinhaltet. Einen entsprechenden Bericht des Medienmagazins "DWDL.de" bestätigte das Unternehmen. "Wir freuen uns auf die Uefa Champions League, einen der prestigeträchtigsten Klub-Wettbewerbe der Welt", sagte Alex Green, der Geschäftsführer von Prime Video Sport Europa.

Aktuell und seit der Saison 2018/19 ist die Champions League in Deutschland ausschließlich bei Sky und beim Streamingdienst DAZN zu sehen, für beide Anbieter müssen die Nutzer bezahlen. Die Frist der Ausschreibung durch die Uefa für die kommende Rechteperiode von 2021/22 bis 2023/24 war Anfang Dezember abgelaufen. Wer die weiteren Rechte an der Champions League in Deutschland erhält, ist noch nicht bekannt.

Zuletzt hatte die "Süddeutsche Zeitung" von den verschiedenen Rechtepaketen berichtet. Demnach sehen diese wie folgt aus:

Paket D beinhaltet lediglich das Endspiel

beinhaltet lediglich das Endspiel zwei Pakete der Klasse C umfassen Zusammenfassungen der Champions-League-Spiele kurz nach Abpfiff

umfassen Zusammenfassungen der Champions-League-Spiele kurz nach Abpfiff Paket B bietet laut "SZ" "fast alle Live-Rechte eines Spieltages"

bietet laut "SZ" "fast alle Live-Rechte eines Spieltages" bei Paket A darf eine Top-Partie am Dienstag oder Mittwoch exklusiv gezeigt werden

Durch den Rechtekauf weitet Amazon sein Engagement im Bereich der Sport-Übertragungen aus. Seit 2017 besaßen die US-Amerikaner in Deutschland bereits die Rechte für Audio-Livestreams von Spielen der Fußball-Bundesliga. In Großbritannien hatte der Konzern zuletzt bereits unter anderem einzelne Partien der Premier League und die US Open gezeigt. Dazu erwarb das Unternehmen weitere Rechte für Übertragungen von Tennisturnieren.

Aktuell läuft die Champions League nur hinter der Bezahlschranke

Eine Free-TV-Ausnahme bei den laufenden Fußball-Verträgen wäre ein Endspiel mit deutscher Beteiligung, das laut Rundfunkstaatsvertrag zwingend im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein muss. Das ZDF hatte bis 2018 sechs Jahre lang Champions-League-Spiele gezeigt, dann wurden die Fernsehrechte an die Bezahlangebote Sky und DAZN vergeben. Zuletzt war das ZDF mit dem Versuch gescheitert, das Champions-League-Finale zwischen dem FC Liverpool und Tottenham Hotspur im Free-TV zu zeigen. Den Kauf einer Sub-Lizenz verhinderte DAZN mit einem Veto.

Im Gegensatz zur Champions League gibt es derzeit bewegte Bilder aus der Europa League im frei zu empfangenden Fernsehen. Die RTL-Gruppe überträgt jeden Spieltag eine Partie - meistens bei Nitro. Der Streamingdienst DAZN zeigt für seine Abonnenten alle Partien. Ab 2021 kommt die erstmals ausgespielte Europa Conference League hinzu, für die ebenfalls die TV-Rechte ausgeschrieben waren.