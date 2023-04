Die AC Mailand hat im italienischen Viertelfinal-Duell in der Champions League vorgelegt. Die Mailänder gewannen ihr Heimspiel gegen die SSC Neapel 1:0 (1:0), Ismaël Bennacer (40. Minute) war der Torschütze in einer temporeichen Partie, in der beide Teams zahlreiche Chancen auf weitere Treffer hatten. Die Schlussphase musste Neapel nach Gelb-Rot gegen André Zambo Anguissa (74.) in Unterzahl überstehen.