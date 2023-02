Bereits in der siebten Minute ging Milan in Führung. Theo Hernández setzte sich auf der linken Seite kampfstark durch, sein Schuss parierte Tottenham-Keeper Fraser Forster in die Mitte. Dort stand Brahim Díaz, der den Ball über die Linie befördert. Forster war zwar noch dran, konnte aber das 1:0 für Milan nicht verhindern.