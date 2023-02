Die Engländer versuchten, den Druck weiter zu erhöhen, doch der BVB verteidigte aufopferungsvoll. In der 79. Minute wäre dennoch fast der Ausgleich gefallen, als der aufgerückte Verteidiger Kalidou Koulibaly im Strafraum zum Schuss kam und Torwart Gregor Kobel und Emre Can auf der Linie das 1:1 in Zusammenarbeit verhinderten. In der Nachspielzeit rettete Kobel erneut – diesmal gegen einen Fernschuss von Fernández.

Aus der Bundesliga sind zudem noch RB Leipzig und Eintracht Frankfurt vertreten, RB trifft in der kommenden Woche auf Manchester City, die Eintracht bekommt es mit Napoli zu tun.