Ajax Amsterdam - FC Valencia 0:1 (0:1)

Für Ajax Amsterdam, Halbfinalist der vergangenen Champions-League-Saison, war die Lage vor der Partie gegen den FC Valencia klar: ein Remis würde dem niederländischen Meister genügen, um sich für das Ende Februar beginnende Achtelfinale zu qualifizieren.

Eine komfortable Ausgangsposition, die in der 18. Minute erschüttert wurde: Ferrán Torres passte den Ball aus dem rechten Halbfeld perfekt in den Fuß von Rodrigo Moreno, der Ajax-Torhüter André Onana aus kurzer Distanz überwinden konnte - das 1:0 für die Gäste! Die Führung für den Achten der Primera División zur Halbzeitpause war durchaus verdient; der Champions-League-Finalist von 2000 und 2001 hatte nur einen Ajax-Schuss aufs eigene Tor zugelassen.

Piroschka van de Wouw/REUTERS Der FC Valencia steht überraschend im Achtelfinale

In der zweiten Hälfte erhöhte Ajax den Druck, doch weder der erhöhte Ballbesitz noch die extrem offensiv agierenden Außenverteidiger führten zunächst zu Torchancen. Das änderte sich in der 67. Minute, als Hakim Ziyech den Ball aus sieben Metern nicht im Tor unterbringen konnte. Eine Minute später verpasste Noa Lang das 1:1 nur knapp.

Ajax griff nun wütend, aber unstrukturiert an. Zahlreiche Fouls sorgten für Hektik, Schiedsrichter Clément Turpin musste zwischen der 79. und 86. Minute sechsmal die Gelbe Karte zeigen. Die letzte Chance für Ajax vergab Lisandro Martínez aus der Distanz (90.). In der Nachspielzeit sah Valencias Gabriel Paulista nach einer Tätlichkeit die Rote Karte (93.). Zwei Minuten später war Schluss und mit Ajax der Halbfinalist der Vorsaison ausgeschieden.

Der FC Valencia geht als Gruppensieger in die Achtelfinalauslosung am 16. Dezember, Ajax tritt im Frühjahr in der Europa League an.

FC Chelsea - Lille OSC 2:1 (2:0)

Gerade mal einen Punkt hatte der französische Vertreter Lille OSC in den ersten fünf Gruppenspielen geholt und auch beim FC Chelsea kam kein weiterer hinzu. Die Blues gewannen ihr Heimspiel an der Stamford Bridge 2:1 (2:0) und haben sich damit als Zweiter der Gruppe H fürs Achtelfinale qualifiziert.

Clive Rose/Getty Images Tammy Abraham sorgte bereits früh für Beruhigung bei den Blues

Nach zuletzt sechs Heimspielen in der Champions League ohne Erfolg begannen die Gastgeber schwungvoll: Tammy Abraham (5. Minute), Christian Pulisic (10.), Emerson (15.) und N'Golo Kanté (17.) vergaben die ersten Möglichkeiten. Der folgerichtige Führungstreffer fiel in der 19. Minute: Der englische Nationalstürmer Abraham traf nach Vorarbeit von Willian.

Nach einer Standardsituation fiel das 2:0: César Azpilicueta kam nach einem Freistoß von der rechten Seite völlig unbedrängt zum Abschluss und wuchtete den Ball per Kopf aus kurzer Distanz ins Tor. Chelsea kontrollierte fortan die Partie, die Gäste blieben ohne den Ex-Münchner Renato Sanches und Toptorjäger Victor Osimhen in der Startaufstellung harmlos.

Aus dem Nichts dann der Anschlusstreffer: Jonathan Bamba legt vom linken Flügel auf Loic Rémy zurück, der wuchtig unter die Latte vollendete (78.). Doch mehr sollte trotz einer weiteren Chance für Rémy nicht für die Gäste herausspringen.