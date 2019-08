Champions-League-Qualifikation Ajax erreicht Playoffs - und trifft auf Trainer Doll und Nikosia

Thomas Doll hat als neuer Trainer von Apoel Nikosia seine erste Bewährungsprobe bestanden. Der frühere Coach von Bundesliga-Absteiger Hannover 96 gewann mit dem zyprischen Fußballklub das Rückspiel in der dritten Qualifikationsrunde der Champions League beim aserbaidschanischen Meister FK Qarabag 2:0 (1:0). Das Hinspiel in Nikosia hatte Apoel 1:2 verloren und sich danach von Trainer Paolo Tramezzani getrennt.

Tomás De Vincenti (34. Minute/Foulelfmeter) und Urosh Matich (68.) erzielten in Baku die beiden Treffer, die Apoel in die Playoffs der Champions-League-Qualifikation brachten. "Es ist ein fantastischer Moment für einen wundervollen Klub", sagte Doll, der am vergangenen Donnerstag beim Rekordmeister aus Zypern vorgestellt worden war und einen Vertrag bis Mai 2021 erhielt.

Nun dürfte es für Doll und sein Team schwerer werden: Der kommende Playoff-Gegner heißt Ajax Amsterdam. Der Champions-League-Halbfinalist gewann 3:1 (1:1) gegen PAOK Saloniki (Hinspiel 2:2). Die Niederländer lagen durch ein Tor von Diego Biseswar (23.) sogar 0:1 zurück. Dann traf Dusan Tadic per Foulelfmeter (43.), nachdem der Serbe mit einem ersten Strafstoß noch an Salonikis Keeper Alexandros Paschalakis gescheitert war (32.). Nicolas Tagliafico (79.) und erneut Tadic (85./Foulelfmeter) sicherten den Einzug in die nächste Runde.

Ian MacNicol/Getty Images Celtic ist zum zweiten Mal in Serie in der Qualifikation gescheitert

Celtic Glasgow muss seinen Champions-League-Traum dagegen begraben. Der schottische Meister verlor gegen CfR Cluj aus Rumänien 3:4 (0:1) und muss sich nach dem 1:1 aus dem Hinspiel mit der Europa-League-Gruppenphase begnügen. Bitter für Celtic: Das Team hatte bis zur 80. Minute 3:2 in Führung gelegen.

Mit dem FC Porto ist eine weitere prominente Mannschaft in der dritten Qualifikationsrunde gescheitert, die Portugiesen kamen gegen FK Krasnodar nicht über zwei Unentschieden (1:1 im Hinspiel, 3:3 im Rückspiel) hinaus und hatten aufgrund der Auswärtstorregel das Nachsehen. Der FC Porto stand in der Vorsaison im Viertelfinale der Königsklasse und schied dort gegen den späteren Sieger FC Liverpool aus; der Klub ist mit dem Qualifikations-Aus zum ersten Mal seit 2010 nicht in der Gruppenphase der Königsklasse vertreten.

Die Playoffs beginnen in der kommenden Woche am Dienstag (unter anderem mit dem Hinspiel zwischen Apoel und Ajax) und enden am 28. August.