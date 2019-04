Das Foul mit dem besten Kosten-Nutzen-Verhältnis des Champions-League-Viertelfinal-Hinspiels zwischen Ajax Amsterdam und Juventus leistete sich Jurgen Ekkelenkamp in der Nachspielzeit. Beim Stand von 1:1 konterten die Gäste aus Italien gerade über die linke Seite. In der Mitte beschleunigte Juves Starangreifer Cristiano Ronaldo, wurde aber von Ekkelenkamp jäh gestoppt, indem der Niederländer beherzt zupackte.

Das Ergebnis: Ronaldo lag am Boden und schimpfte, Ekkelenkamp sah die Gelbe Karte. Viel wichtiger aber für den Ajax-Mittelfeldspieler: Sein Team kassierte keinen weiteren Treffer.

Man schätzt den Verlauf dieser Partie wohl nicht völlig falsch ein, wenn man davon ausgeht, dass Ronaldo eine Chance auf seinen zweiten Treffer gehabt hätte, wäre er nicht niedergerungen worden. Denn Juve war an diesem Abend, positiv ausgedrückt, äußerst effektiv. Aus wenigen Chancen machten die Italiener eine ganze Menge: Eine ähnliche Konter-Situation wie in der Nachspielzeit, da allerdings über die rechte Seite, hatte Ronaldo bereits in der ersten Hälfte für das 1:0 per Kopf genutzt (45. Minute).

Der englische Wikipedia-Eintrag von Jurgen Ekkelenkamp (der Ajax-Mann, der Ronaldo in der letzten Sekunde zu Boden rang) liest sich derzeit ganz witzig. :-) pic.twitter.com/ScHXlm7v9d — BenjaminKnaack (@BenjaminKnaack1) 10. April 2019

Als wäre es eine lockere Aufwärmübung

Douglas Costa hatte nach einem der wenigen Durchbrüche von Juventus den Pfosten getroffen (85.). Federico Bernardeschi und erneut Ronaldo setzten zwei weitere Schüsse knapp neben das Tor. Und das waren dann auch schon fast alle Versuche, die Juve hatte. Sieben Stück - mehr waren es nicht. Die eigentliche Geschichte des Spiels war aber die Zahl, die auf Ajax-Seite in dieser Rubrik stand: 19.

19 Mal hatten die Niederländer in Richtung des Juve-Tors (oder daneben) geschossen. Fast 30 Prozent der Partie hatte sich in dem Drittel um den Strafraum der Italiener abgespielt. Diese trockenen Zahlen sahen in ihrer Entstehung auf dem Rasen oft spektakulär aus.

Immer wieder überrannte Ajax das Juve-Mittelfeld oder zerlegte die Ordnung des Gegners mit Direktpass-Stafetten. Hacke, Spitze één, twee, drie: Noch im gegnerischen Strafraum wurde der Ball teilweise hinter dem Rücken weitergespielt, über den Gegner gelupft, oder mit größter Ruhe in die Lücke gepasst. Als wäre das hier eine lockere Aufwärmübung auf dem Trainingsplatz am Montagmorgen.

Passstafetten ohne Ende - aber das einzige Tor fällt nach einer Einzelleistung

Im Zentrum des Spektakels stand Frenkie de Jong. Laut Taktikvorschau eigentlich im Mittelfeld angesiedelt, spielte er meist so etwas wie einen Quarterback, der von der hintersten Position aus die Bälle verteilte. Oder im defensiven Mittelfeld, wo er die Bälle oft direkt weiterleitete, womit er Juves Druck leichtfüßig ins Leere laufen ließ. Wenn er sich nicht vorher so geschickt freigelaufen hatte, dass überhaupt kein Gegenspieler in der Nähe stand.

Auch für unspektakuläre Rückpässe war sich De Jong nicht zu schade, wohl auch, weil er den Ball meist Sekunden später wieder am Fuß führte, so sehr war das Ajax-Angriffsspiel auf ihn zugeschnitten. Es ist angesichts solcher Leistungen kein Wunder, dass sich der FC Barcelona die Dienste des 21-Jährigen zur kommenden Saison gesichert hat.

Die Ironie dieses Spiels: Ausgerechnet der Ausgleich resultierte nicht aus einem dieser zahlreichen, (für Juve) schwindelerregenden Ajax-Attacken, sondern aus einer Einzelleistung. Wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff, die Fans sangen noch die Liedzeilen "Everything's Gonna Be Alright" von Bob Marley, konnte David Neres Juve-Rechtsverteidiger João Cancelo den Ball abnehmen, in den Strafraum dribbeln - und dort zum 1:1 treffen.

"Wir sind ganz gut weggekommen"

Trotz der beeindruckenden Leistung blieben von Amsterdams Auftritt vor allem die großen Versäumnisse vor dem Tor hängen. Oft zielten die Ajax-Spieler nicht genau genug, hier tat sich vor allem der angeblich vom BVB umworbene Hakim Ziyech hervor. Dann war kein Druck hinter den Schüssen - oder Juve-Keeper Wojciech Szczesny entschärfte die Versuche. "Wir haben viele Möglichkeiten kreiert. Es ist schade, dass wir nicht noch ein zweites Tor erzielt haben", sagte Ajax-Coach Erik ten Hag.

Hakim Ziyech: brilliant footballer, terrible shooter, always shoots. #AJAJUV — Simon Kuper (@KuperSimon) 10. April 2019

Juventus kann sich angesichts des Spielverlaufs über das Ergebnis freuen. "Wir sind ganz gut weggekommen", sagte Turins Trainer Massimiliano Allegri, der den "starken Gegner" lobte. "Ajax hat eine große technische Qualität, das hat man heute gesehen." Juve kann vor allem dank des Auswärtstreffers von Ronaldo optimistisch ins Rückspiel gehen - auch wenn sich ein Auftritt wie in der zweiten Hälfte "nicht wiederholen sollte", wie Allegri sagte.

Ajax Amsterdam - Juventus 1:1 (0:1)

0:1 Ronaldo (45.)

1:1 Neres (46.)

Ajax Amsterdam: Onana - Veltman, de Ligt, Blind, Tagliafico - Schöne (75. Ekkelenkamp), de Jong - Ziyech, van de Beek, David Neres - Tadic

Juventus: Szczesny - Joao Cancelo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro - Bentancur, Pjanic, Matuidi (75. Dybala) - Bernadeschi (90.+3 Khedira), Mandzukic (60. Douglas Costa), C. Ronaldo

Schiedsrichter: Carlos del Cerro Grande

Gelbe Karten: Tagliafico, de Jong, Schöne, Ekkelenkamp / Pjanic

Zuschauer: 50.390