Champions League Popp schießt Wolfsburg gegen Paris Saint-Germain ins Halbfinale

So bot sich die Chance, selbst gefährlich zu werden: Felicitas Rauch setzte sich über die linke Seite durch und brachte den Ball zu Popp, die unter Druck erst im Fallen zum Abschluss kam, den Ball aber sehenswert ins Toreck heben konnte (19.). Mit einem Flugkopfball nach Flanke von Svenja Huth wäre Popp beinahe der Doppelschlag geglückt, aber Sarah Bouhaddi parierte für PSG (28.).

Diani verletzt sich – und wird zunächst trotzdem zurück auf den Platz geschickt

So war wieder Diani an der Reihe, die nach einer Flanke auf dem Halbfeld von Sakina Karchaoui am höchsten stieg und einen Kopfball an Frohms vorbei ins Tor platzierte (30.). Es sollte Dianis letzte Aktion vor dem VfL-Tor gewesen sein: Im Zweikampf mit Kathrin Hendrich zog sich die Angreiferin eine Schulterverletzung zu (41.). Nach mehrminütiger Behandlungspause versuchte Diani es noch einmal, doch die Situation verschlimmerte sich, sodass die Französin mit bandagiertem Arm in die Kabine musste und kein weiteres Mal auf das Feld zurückkam.