Champions-League-Auslosung Das sind die möglichen Gegner von Bayern, Dortmund und Leipzig

In der Zentrale der Uefa in Nyon werden am Montag das Achtelfinale der Champions League sowie die Zwischenrunde der Europa League ausgelost (ab 12 Uhr im SPIEGEL-Liveticker; TV: Eurosport, Sky Sport News HD, DAZN). In der Königsklasse warten der FC Bayern München, RB Leipzig und Borussia Dortmund auf ihre Gegner.

Gezogen wird aus zwei Töpfen, ein Team aus Topf 1 wird einer Mannschaft aus Topf 2 zugelost. Im ersten Topf befinden sich die gesetzten, vermeintlich stärkeren Teams, die ihre Gruppen gewonnen haben. Aus Deutschland sind der FC Bayern und RB Leipzig dabei, dazu unter anderem Titelverteidiger FC Liverpool und der FC Barcelona. Aus dem zweiten Topf werden die jeweiligen Gruppenzweiten gezogen, also Borussia Dortmund sowie unter anderem Real und Atlético Madrid. Dem BVB drohen deswegen schwerere Gegner als Bayern und Leipzig.

Duelle zwischen Vereinen aus einem Land sind ausgeschlossen, genauso wie ein direktes Wiedersehen von Gruppengegnern. Die gesetzten Teams haben im Rückspiel Heimrecht.

Der FC Bayern München könnte auf folgende Gegner treffen:

Atalanta Bergamo

Atlético Madrid

FC Chelsea

Olympique Lyon

SSC Neapel

Real Madrid

RB Leipzig könnte auf folgende Gegner treffen:

Atalanta Bergamo

Atlético Madrid

FC Chelsea

SSC Neapel

Real Madrid

Tottenham Hotspur

Borussia Dortmund könnte auf folgende Gegner treffen: