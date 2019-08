Mögliche Gegner für FC Bayern und BVB Hier können Sie die Champions-League-Gruppen selbst auslosen

Am Abend wird Monaco zum wichtigsten Fußballort Europas. Ab 18 Uhr werden dort die acht Gruppen dieser Champions-League-Saison ausgelost. (SPIEGEL ONLINE berichtet im Liveblog von der Veranstaltung.)

Die Auslosung könnte manch spektakuläre Gruppe ergeben. Denn: In Lostopf 1 finden sich neben Titelverteidiger Liverpool und Europa-League-Sieger Chelsea die sechs Landesmeister der am höchsten gerankten Ligen in der Fünf-Jahres-Wertung. Das bedeutet, dass unter anderem zwei Halbfinalisten der vergangenen Saison in Topf zwei gelandet sind, Tottenham Hotspur und Ajax Amsterdam. Sie befinden sich in hochkarätiger Gesellschaft. Auch Real Madrid befindet sich in Topf 2 - Madrid blieb vergangene Spielzeit ohne Titel.

Hier sind die vier Lostöpfe in der Übersicht:

Topf 1:

FC Liverpool, FC Chelsea, FC Barcelona, Bayern München, Juventus, Manchester City, Paris Saint-Germain, Zenit Sankt Petersburg

Topf 2:

Real Madrid, Atlético, Borussia Dortmund, SSC Neapel, Schachtar Donezk, Tottenham Hotspur, Ajax Amsterdam, Benfica

Topf 3:

Olympique Lyon, Bayer Leverkusen, FC Salzburg, Olympiakos Piräus, FC Brügge, FC Valencia, Inter Mailand, Dinamo Zagreb

Topf 4:

Lokomotive Moskau, KRC Genk, Galatasaray, RB Leipzig, Slavia Prag, Roter Stern Belgrad, Atalanta Bergamo, OSC Lille

Dem FC Bayern droht also zum Beispiel eine Gruppe mit Real, Inter und Frankreichs Vizemeister OSC Lille. Das wäre die wohl schwierigste Konstellation aus Sicht der Münchner. Möglich wäre auch eine ungleich einfachere Gruppe, etwa mit Schachtar Donezk, Dinamo Zagreb und Slavia Prag.

Vizemeister Borussia Dortmund wird voraussichtlich einen Topgegner zugelost bekommen, er könnte etwa auf Liverpool mit Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp treffen. Das einzige Team aus Topf 1, gegen das Dortmund der Favorit wäre, ist der russische Meister Zenit Sankt Petersburg.

Auf den FC Bayern kann der BVB übrigens nicht treffen. Teams aus demselben Land werden in unterschiedliche Gruppen gelost. Und es gibt einen Sonderfall: Aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts werden auch Donezk und Zenit nicht in derselben Gruppe spielen - ein Aufeinandertreffen will die Uefa verhindern.

Hier können Sie die Auslosung schon mal selbst durchführen, per Zufallsgenerator.

Und so geht's: Betätigen Sie einfach den "Auslosen"-Button, um die Mannschaften aus einem Topf den acht Gruppen zuzuordnen.

Der erste Spieltag der Gruppenphase wird am 17. und 18. September ausgetragen. Das Endspiel findet am 30. Mai 2020 statt, Austragungsort ist das Istanbuler Atatürk Olympia Stadion.