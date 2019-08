8/29/19 3:35 PM Zur Erklärung: In Lostopf 1 sind neben Titelverteidiger Liverpool und Europa-League-Sieger Chelsea die sechs Landesmeister der am höchsten gerankten Ligen in der Fünfjahreswertung. 8/29/19 3:29 PM Topf 4: Lokomotive Moskau, KRC Genk, Galatasaray, RB Leipzig , Slavia Prag, Roter Stern Belgrad, Atalanta Bergamo, OSC Lille 8/29/19 3:29 PM Topf 3: Olympique Lyon, Bayer Leverkusen , FC Salzburg, Olympiakos Piräus, FC Brügge, FC Valencia, Inter Mailand, Dinamo Zagreb 8/29/19 3:28 PM Topf 2: Real Madrid, Atlético, Borussia Dortmund , SSC Neapel, Schachtar Donezk, Tottenham Hotspur, Ajax Amsterdam, Benfica 8/29/19 3:28 PM Topf 1: FC Liverpool, FC Chelsea, FC Barcelona, Bayern München , Juventus, Manchester City, Paris Saint-Germain, Zenit Sankt Petersburg 8/29/19 3:27 PM Lassen Sie uns zunächst auf diese ominösen Töpfe schauen, von denen im Laufe des Abends immer wieder die Rede sein wird: 8/29/19 3:21 PM Die Fußballwelt schaut heute Abend nach Monaco. Gleich wird fleißig gelost, die acht Champions-League-Gruppen nämlich. Preise werden auch noch verteilt, Europas Spielerin des Jahres wird gekürt und auch das männliche Pendant dazu. Nehmen Sie sich also nichts vor, es könnte ein langer Abend werden. Oder besser noch: Nehmen Sie uns einfach mit, ins Freibad oder in den Biergarten. Und damit herzlich willkommen, liebe Leserinnen und Leser! Show more Tickaroo Liveblog Software