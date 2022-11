Leverkusen war die Verunsicherung nach zuletzt fünf sieglosen Spielen in Folge von Anfang an anzumerken. Die Mannschaft von Xabi Alonso fand nicht ins Spiel, kam überhaupt nicht in die Offensive. Brügge war die stärkere Mannschaft, erspielte sich aber auch nur Halbchancen. Casper Nielsen zielte aus der Distanz zu ungenau (13. Minute), in der 39. Minuten zog Kamal Sowah von der Strafraumkante ab, Leverkusens Keeper Lukáš Hrádecký parierte aber stark.