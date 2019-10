Bayer Leverkusen hat auch das dritte Spiel in der Gruppenphase der Champions League verloren. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz unterlag bei Atlético Madrid 0:1 (0:0). In der chancenarmen Partie erzielte der eingewechselte Álvaro Morata den entscheidenden Treffer (78. Minute). Leverkusen bleibt nach den Niederlagen gegen Lokomtive Moskau (1:2) und bei Juventus (0:3) punktlos Gruppenletzter. Atlético führt die Gruppe mit sieben Punkten vor Juventus (4 Punkte) an, die Turiner spielen erst später am Abend gegen Moskau (3 Punkte).

Im Vergleich zur 0:3-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Wochenende stellte Trainer Peter Bosz auf drei Positionen um. Für den verletzten Wendell und Aleksandar Dragovic begannen Lars Bender und Jonathan Tah in der Abwehr. Karim Bellarabi rückte für Lucas Alario in die Startelf, dessen Position im Sturm übernahm Kevin Volland. Atlético musste derweil auf seinen verletzten Offensivstar Joao Félix verzichten.

Die erste nennenswerte Chance hatte Julian Baumgartlinger nach einem Eckstoß, sein Schuss aus etwa 14 Metern flog aber über das Tor (10.). Kurz darauf musste Atléticos Trainer Diego Simeone bereits das erste Mal wechseln: Mario Hermoso kam für José Giménez, der sich offenbar in einem Laufduell mit Nadiem Amiri verletzt hatte (15.). Erst eine Viertelstunde später folgte der einzige Torschuss der ersten Hälfte. Lukas Hradecky parierte den Distanzschuss von Renan Lodi aber ohne Probleme (34.).

"Realistische Chance" auf das Achtelfinale vergeben

Gefährlicher kam Madrid nach der Pause in Aktion. Diego Costa setzte einen Kopfball aus wenigen Metern aber weit neben das Tor (59.). Erneut stand Costa im Fokus, als er im Strafraum über den strauchelnden Sven Bender fiel, Schiedsrichter Artus Dias gab aber keinen Elfmeter (65.). Wenn Leverkusen zu Konterchancen kam, spielte die Offensivreihe um Kai Havertz diese Möglichkeiten nicht konsequent aus. Das rächte sich, als Morata acht Minuten nach seiner Einwechslung per Kopf zum 1:0 traf (78.).

"Wir müssen punkten", hatte Sportchef Rudi Völler vor dem Spiel gesagt. Nur dann habe Leverkusen noch eine realistische Chance auf das Achtelfinale. Die scheint mit der Niederlage dahin zu sein. Als nächstes steht in der Champions League am 6. November das Rückspiel gegen Atlético in Leverkusen an.

Atlético Madrid - Bayer Leverkusen 1:0 (0:0)

1:0 Morata (78.)

Madrid: Oblak - Trippier, Giménez (15. Hermoso), Felipe, Renan Lodi - Koke (70. Morata), Herrera, Thomas, Saúl Niguez - Correa (62. Lemar), Diego Costa

Leverkusen: Hradecky - L. Bender, Tah, S. Bender (90. Dragovic) - Weiser, Baumgartlinger, Demirbay (84. Alario), Bellarabi - Amiri, Havertz (76. Paulinho), Volland

Gelbe Karten: Koke / Bellarabi

Schiedsrichter: Artur Soares Dias (Portugal)

Zuschauer: 60.000