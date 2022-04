Bayern München ist überraschend im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden. Der deutsche Fußball-Rekordmeister kam am Dienstagabend im Rückspiel gegen den FC Villarreal nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus , das Hinspiel hatten die Münchner in Spanien 0:1 verloren. Dazu schreibt die internationale Presse:

Spanien

»AS«: »Villarreal torpediert den FC Bayern und gelangt ins Halbfinale. Ein Tor von Samu Chukwueze in der 87. Minute führt das U-Boot zum zweiten Mal in seiner Geschichte ins Halbfinale der Champions League. (...) Es waren 95 Minuten des Leidens, und das Tor Chukwuezes wird in die Geschichte des ›Gelben U-Boots‹ eingehen.«