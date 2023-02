Messi spielt, Mbappé nicht: Die Geheimniskrämerei um die Verletzungen der beiden PSG-Superstars hatte eine Stunde vor Anpfiff ihr Ende: Weltmeister Messi begann, der WM-Zweite Kylian Mbappé nahm angeschlagen auf der Bank Platz.

Erste Hälfte: Auch ohne ihren stärksten Konterspieler überließ PSG den Münchnern den Ball und lauerte am eigenen Strafraum auf die Möglichkeit zu schnellen Gegenstößen. Dass diese nicht stattfanden, lag zum einen am sicheren Passspiel der Bayern und zum anderen am fehlerhaften Spielaufbau der Gastgeber. Da auch die Münchner gegen ein unsicheres PSG kein Risiko eingingen, blieb es in der ersten Hälfte bei einer Kopfballchance von Eric Maxim Choupo-Moting (30. Minute) und einem Versuch von Joshua Kimmich aus 20 Metern (43.). 9:1 Torschüsse für die Gäste zählten die Statistiker, so richtig gefährlich war davon nichts.