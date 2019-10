Der Spieler des Spiels: Nach der vergangenen Saison wurde in München darüber spekuliert, wer denn die abgewanderten Franck Ribéry und Arjen Robben ersetzen könne. Ein großer Teil der Antwort ist Serge Gnabry. Gegen Tottenham Hotspur spielte er sich auf ein neues Level und erzielte vier Tore. Dabei war er nicht bloß sensationell im Abschluss, sondern agierte auch gegen den Ball diszipliniert. Mit diesem Mann wird zu rechnen sein.

Der Spieler des Spiels II: In seinem 50. Spiel für die Bayern waren es die ersten Treffer in der Champions League für Gnabry. Ein Tordebüt, das seinesgleichen sucht. Zudem dürfte es ein persönliches Anliegen des 24-Jährigen gewesen sein, erstmals gegen Tottenham zu treffen. Für Erzfeind Arsenal machte er die ersten Schritte im Profibereich, ehe er in die Bundesliga wechselte.

Das Ergebnis: Viermal Gnabry, zweimal Lewandowski und einmal Kimmich. 7:2 (2:1) gewannen die Bayern bei Tottenham. Hier geht es zum Spielbericht.

Erste Hälfte: Wer nur die ersten 25 Minuten des Spiels gesehen hat, wird angesichts des Endergebnisses vermutlich aus allen Wolken fallen. Die Spurs waren die bessere Mannschaft, vor allem Tanguy Ndombélé und Son Heung-min bereiteten den Bayern große Probleme. Dementsprechend erzielte Son die verdiente Führung (12. Minute). Zwar glich Joshua Kimmich mit einem wunderschönen Schuss kurze Zeit später aus (15.), die besseren Chancen hatte dennoch Tottenham. Harry Kanes Abschluss passierte zwar Manuel Neuer, konnte aber von David Alaba geklärt werden (18.). Neuer hielt dann gegen Ndombélé (26.), Robert Lewandowskis Führungstreffer kurz vor der Pause (45.) gab den Takt für die zweite Hälfte vor.

Kühlschränke vor Zauberer: Beide Trainer entschieden sich vor der Partie für körperliche Spielertypen im Zentrum. Bei Tottenham blieb Christian Eriksen auf der Bank, bei den Bayern Thiago. Weil sich Alaba durch einen bösen Tritt von Serge Aurier verletzte, der nicht mit Rot geahndet wurde, kam Thiago nach der Pause. Kimmich rückte dafür zurück in die Verteidigung, es sollte der Anfang vom Ende der Spurs sein. Thiago machte eine klasse Partie. Auch Eriksen war nach seiner Einwechslung stark, jedoch nur in der Offensive. Einen Distanzschuss parierte Neuer sehenswert (66.). Es wäre der Anschlusstreffer zum 3:4 gewesen. Danach fand er wie seine Teamkollegen defensiv nicht statt.

Paul Childs/REUTERS David Alaba (vorn) klärt einen Abschluss von Harry Kane

Zweite Hälfte: Es gibt wenig Worte dafür, wie unglaublich cool Gnabry vor dem gegnerischen Tor ist. Es gibt keine Worte dafür, wie schlecht Tottenham im zweiten Durchgang verteidigt hat. Obwohl Trainer Mauricio Pochettino offensiv wechselte, darf ein Vorjahresfinalist nicht so auseinanderfallen. Und das liegt weniger am Trainer als an Spielern, die sich katastrophale Fehler leisten. Wie Toby Alderweireld vor dem fünften Bayern-Tor, als er den Ball nahezu unbedrängt in den Fuß von Thiago passte.

Spurs-Debakel: Am 1. Juni standen die Spurs im Champions-League-Finale, vier Monate später haben sie eine der schlimmsten Niederlagen ihrer Klubgeschichte hinnehmen müssen. Sieben Heimgegentore - das gab es noch nie für die Nordlondoner. Ein neuer Tiefpunkt für eine wacklig in die Saison gestarteten Mannschaft, die zuletzt durch eine Niederlage gegen einen Viertligisten im League Cup auffällig wurde. Pochettino wird sein Team aufrichten und an die vergangene Saison erinnern müssen: Damals lagen die Spurs nach dem dritten Spieltag der Gruppenphase mit nur einem Punkt schon sechs Zähler hinten dem Zweiten - und erreichten doch noch die K.-o.-Runde mit bekanntem Ausgang.

Freudenblutgrätsche: Beim gemeinsamen Jubel nach Schlusspfiff hatte der Spieler des Spiels Glück, einer langwierigen Verletzung zu entgehen. Abwehrmann Niklas Süle setzte im Überschwang zu einer gewaltigen Blutgrätsche an, die den Vierfachtorschützen von den Beinen holte. Zum Glück für Süle stand Gnabry umgehend wieder auf - er hätte sich sonst einen festen Platz in den Fußballgeschichtsbüchern für die dümmste Verletzung eines Mitspielers ever gesichert.

Tottenham Hotspur - Bayern München 2:7 (1:2)

1:0 Son (12.)

1:1 Kimmich (15.)

1:2 Lewandowski (45.)

1:3 Gnabry (53.)

1:4 Gnabry (55.)

2:4 Kane (60. Foulelfmeter)

2:5 Gnabry (83.)

2:6 Lewandowski (87.)

2:7 Gnabry (88.)

Tottenham: Lloris - Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Sissoko, Winks (81. Lamela), Ndombele (64. Eriksen) - Dele (71. Lucas Moura) - Kane, Son

Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng (72. Martínez), Süle, Alaba (46. Thiago) - Kimmich, Tolisso - Coman (71. Perisic), Coutinho, Gnabry - Lewandowski

Schiedsrichter: Clément Turpin (Frankreich)

Gelbe Karten: Ndombele, Kane / Gnabry

Zuschauer: 60.127