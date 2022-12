Ohne ihre verletzte Weltfußballerin Alexia Putellas übernahmen die Katalaninnen in der zweiten Hälfte die Kontrolle über das Spiel. Einen hoch in Richtung Winkel gezirkelten Ball von Aitana Bonmati konnte Bayern-Torhüterin Maria Grohs sehenswert parieren (47.). Der Anschlusstreffer lag in dieser Druckphase Barcelonas in der Luft. Der deutsche Vizemeister, dem beim 0:3 im Hinspiel vor zwei Wochen im Camp Nou noch die Grenzen aufgezeigt worden waren, verteidigte jedoch leidenschaftlich und machte durch Nationalstürmerin Lea Schüller nach Flanke von Lina Magull den Deckel drauf 60.).