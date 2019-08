Mailand, Turin, Barcelona: Das werden allein aus Gründen der Reiseplanung schöne Europapokalabende für die Fans der deutschen Teams in der Champions League.

Aber es geht ja nicht nur um hübsche Instagram-Bilder, es geht auch ums sportliche Weiterkommen. Und auch da sieht es für das Bundesliga-Quartett nach der Auslosung am Abend nicht so schlecht aus.

Hier sind die Prognosen für das Abschneiden von Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und RB Leipzig.

DIE BAYERN-GRUPPE

Der FC Bayern München bekommt es mit Tottenham, Roter Stern Belgrad und Olympiakos Piräus zu tun. Bei den Ansprüchen, die es in München gibt, ist das Überstehen der Gruppenphase ohnehin immer eine Pflicht. Die allerdings auch diesmal gelingen sollte.

Mit Tottenham wartet zwar der Endspielteilnehmer aus der Vorsaison, zudem gesegnet mit Mauricio Pocchetino, einem der weltbesten Trainer. Dennoch sind die Londoner in der Champions League der vergangenen Jahre durchaus anfällig gewesen. Beim Vordringen ins Finale gegen Manchester City und Ajax Amsterdam war auch viel Glück im Spiel. Die beiden Teams aus München und London sind bisher international wenig aufeinander getroffen. Nicht nur deswegen erscheint eine Prognose kaum möglich.

Gegen Belgrad und Piräus müssen die Bayern die Auswärtsspiele einigermaßen heil überstehen. Die Atmosphäre in beiden Stadien ist mit hitzig eher höflich umschrieben. Roter Stern machte erst in der Qualifikation Schlagzeilen, als vor der Arena ein Panzer geparkt wurde. Olympiakos steht nach vielen Jahren als Abo-Meister in Griechenland vor dem Umbruch. Roter Stern, vor 30 Jahren eine Topadresse in Europa, hat den Anschluss danach verloren. Was man auch daran erkennt, dass der frühere deutsche Nationalspieler Marko Marin zu den heutigen Stars in Belgrad zählt.

Prognose: Bayern wird Gruppensieger

DIE DORTMUND-GRUPPE

Die BVB-Fans werden einiges geboten bekommen: Lionel Messi schaut im Ruhrgebiet vorbei, entscheidender fürs Weiterkommen werden aber wohl die Duelle mit Inter Mailand. Die Spiele gegen Real und Atlético Madrid in den vergangenen Gruppenphasen haben allerdings gezeigt, dass sich der BVB auch gegen Spitzenklubs der Primera Division bestens verkaufen kann. Dennoch: Der FC Barcelona, verstärkt durch den niederländischen Mittelfeld-Jungsiegfried Frenkie de Jong und durch Frankreichs Stürmerstar Antoine Griezmann, ist eine besondere Nummer in Europa. Unschlagbar ist Barca aber auch nicht (mehr).

Das gilt sicher auch für Inter Mailand. Der Verein sucht immer noch seine alte Klasse, hat mit Romelu Lukaku und Diego Godin aber erfahrene Stars aus England und Spanien in die Lombardei geholt. An der Seitenlinie steht mit Antonio Conte zudem einer, der sehr viel über Taktik weiß und auch sehr viel darüber, wie man eine Mannschaft zur Spitze führt. Eine Herausforderung für Lucien Favre. Das werden spannende Matches.

Slavia Prag, das sich die Playoffs in die Gruppenphase vorgekämpft hat, kann hier nur auf Platz vier landen. Mit dem einen oder anderen Punkt daheim könnten sie dennoch das Schicksal der anderen drei beeinflussen.

Prognose: Dortmund rettet sich auf Platz zwei.

DIE LEVERKUSEN-GRUPPE

Tja, Bayer, das wird hart. Und man könnte fast sagen: unmöglich. Juventus UND Atlético in einer Gruppe zu haben - das geht kaum undankbarer. Juve mit Cristiano Ronaldo will nach dem Viertelfinal-Ausscheiden im Vorjahr zeigen, dass es sich dabei um einen Ausrutscher gehandelt hat. Matthijs de Ligt, der zweite Ex-Ajax-Jungstar nach De Jong, wird sich schnell an Italiens Abwehrschule gewöhnen und sie sogar mitprägen. Und Maurizio Sarri ist ein gewiefter Trainer.

Apropos: Den hat Atlético erst auch zu bieten. Diego Simeone ist der eigentliche Star der Madrilenen und immer noch voller Feuer. Gerade wieder einmal angetrieben davon, zum x-ten Mal ein neues Team auf die Beine zustellen; ein Team, dem nun auch das portugiesische Juwel Joao Felix angehört.

Dagegen fallen die Stars von Lok Moskau etwas ab: Benedikt Höwedes und Jefferson Farfan haben ihre besten Zeiten vermutlich hinter sich. Bayer sollte die Partien gegen den Zweiten der russischen Meisterschaft tunlichst gewinnen, um zumindest Platz drei zu retten.

Prognose: Bayer schafft es in die Europa League

DIE LEIPZIG-GRUPPE

Zum zweiten Mal ist RB Leipzig in der Champions League - die Aussichten auf ein Weiterkommen sind diesmal gut. RB wirkt zum frühen Zeitpunkt der Saison schon gefestigt, von den drei Gegnern erscheint keiner übermächtig.

Zenit St. Petersburg ist nur dank der Arithmetik der Uefa in den Topf der Topteams gerutscht, in den Vorjahren war man zwar fast immer in der Champions League vertreten, aber über das Achtelfinale kam der Klub nie hinaus. Zenit setzt wieder einmal auf Spieler aus Südamerika, für die Meisterschaft hat das gereicht. International hingegen verliert Zenit an Boden.

Benfica Lissabon hat den Abgang von Joao Felix zu verkraften, für die Portugiesen eine gewohnte Situation. Immer wieder hat das Team seine besten Kräfte ziehen lassen müssen. Geblieben ist der aus der Bundesliga bekannte Haris Seferovic, aber der dürfte RB keine Angst bereiten.

Olympique Lyon mit seinem niederländischen Topstürmer Memphis könnte sogar mit RB um den Gruppensieg mitspielen. Lyon, im Vorjahr Dritter der Ligue 1, ist zwar nicht mehr in der Lage, mit PSG mitzuhalten, aber wer ist das in Frankreich schon?

Prognose: Leipzig wird Gruppenzweiter.