Dortmunds Niederlage in Mailand Ver-verteidigt

Szene des Spiels: Die 81. Minute. Der 30 Jahre alte Mats Hummels musste ins Laufduell mit Inter Mailands 17 Jahre jungem Sebastiano Esposito. Es kam, wie es kommen musste: Der BVB-Kapitän war zu langsam, grätschte und brachte den Jungspund im Strafraum zu Fall. Die Situation sprach Bände. Dortmund spielte behäbig, Inter zeigte sehr einfach konstruierte aber zielstrebige Angriffe.

Das Ergebnis: Achja, den Elfmeter von Lautaro Martínez parierte Torwart Roman Bürki (82.). Die Entscheidung schob er damit aber nur auf. Am Ende verlor Dortmund 0:2 (0:1) in Mailand. Hier geht es zum Spielbericht.

Lieblingsgegner: Vor 24 Jahren gab Inters Trainer Antonio Conte im Trikot von Juventus sein Debüt in der Champions League - natürlich gegen Borussia Dortmund und natürlich erzielte er dabei einen Treffer. Das Tor zum 3:1-Endstand gehörte Conte. Den BVB hält der Italiener in guter Erinnerung. Als Spieler hat er in drei Spielen immer gegen die Borussia gewonnen und auch die erste Partie gegen Dortmund als Trainer entschied er für sich.

Bankplatz: Vor dem Spiel wurde gerätselt, wer den erkrankten Marco Reus und den verletzten Paco Alcácer im Angriff der Dortmunder ersetzen würde. Mario Götze schien die wahrscheinliche Option zu sein, aber Trainer Lucien Favre entschied sich dafür, Julian Brandt in der Spitze vor Jadon Sancho und Thorgan Hazard spielen zu lassen. Götze wurde nicht mal eingewechselt.

Bernd Thissen/DPA Mario Götze blieb 90 Minuten draußen

Erste Hälfte: Das Spiel begann behaglich. Dortmund bewegte sich nur zaghaft nach vorne und ließ sich nach 20 Minuten von Inter sogar tief in die eigene Hälfte drängen. Deutlich sichtbar reihte sich die Dortmunder Fünferkette vor dem Strafraum auf. Aber fünf Abwehrspieler müssen sich erst mal koordinieren. Als Stefan de Vrij einen einfachen Flugball ins Zentrum hob, war Nico Schulz nicht auf Linie und hob das Abseits auf. So nahm Martínez den Ball an und traf ziemlich allein gelassen zur Führung (22.). Dortmund kam erst in der Nachspielzeit zur ersten Chance, aus spitzem Winkel schloss Sancho ab, aber Samir Handanovic parierte (45.+1).

Kapitän an Bord: 1250 Tage hat es gedauert, nun ist Mats Hummels wieder als Kapitän von Borussia Dortmund zurück - zumindest für 90 Minuten. Weil Reus fehlte, übernahm Hummels die Binde, die er zuletzt vor seinem Bayern-Wechsel im DFB-Pokalfinale 2016 getragen hatte. Auch damals verlor der BVB.

1250 - @matshummels führt den @BVB erstmals seit dem Pokalfinale 2016 vor 1250 Tagen als Kapitän aufs Feld. Déjà-Vu.#INTBVB pic.twitter.com/7ZPUo4kOaU — OptaFranz (@OptaFranz) October 23, 2019

Alt gegen Jung: Vor dem Dortmunder Strafraum kam es in den zweiten 45 Minuten zum Treffen der Generationen. Denn Sebastiano Esposito war nach seiner Einwechslung der jüngste Debütant Inters in der Champions League seit 1981. Bereits seit seinem Spiel gegen Eintracht Frankfurt im vergangenen März ist Esposito der erste Spieler im Europapokal, der im Jahr 2002 geboren wurde. Der Stürmer sollte der Abwehr um Hummels einige Probleme bereiten - siehe "Szene des Spiels".

Zweite Hälfte: Inter ist unter Trainer Antonio Conte für seine Defensivstärke bekannt. Die italienische Fünferkette stand nach Wiederanpfiff zunächst sicher, die Mailänder verwalteten die Führung. Dass das relativ problemlos gelang, lag aber auch am fehlenden Tempo in den Dortmunder Angriffen. Der BVB spielte keine tiefen Pässe in den Strafraum der Gastgeber. Einzig Sancho kam noch zu einer guten Möglichkeit, als er aus kurzer Distanz aber zu lasch und unplatziert abschloss (75.). Antonio Candreva gelang kurz vor Schluss das Tor zum 2:0-Endstand (89.).

Was heißt das für Borussia Dortmund? Dem BVB muss nicht angst und bange werden. Der Klub hat immer noch gute Chancen auf das Achtelfinale, sollte dafür aber das Rückspiel gegen Inter am 5. November gewinnen. Aktuell führt der FC Barcelona die Gruppe mit sieben Punkten an, dahinter folgen Mailand und Dortmund mit je vier Punkten, Prag ist mit einem Zähler Letzter.

Was heißt das für Lucien Favre? Dem Trainer muss angst und bange werden, denn spielerisch bekommt seine Mannschaft ihr Potenzial aktuell nicht auf den Rasen, vor allem in der Bundesliga. Dort steht am kommenden Samstag das Revierderby gegen den FC Schalke 04 an. Ein behäbiges Spiel und eine Niederlage darf sich Favre dann nicht erlauben.