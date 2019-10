In der Bundesliga hat Borussia Dortmund aufgrund der mäßigen Ergebnisse derzeit mit einer Debatte um Mentalität zu kämpfen. Das Champions-League-Spiel bei Slavia Prag war zwar kein echter Befreiungsschlag, aber zumindest ein Erfolg: Dank zweier Treffer von Achraf Hakimi (35. und 89. Minute) gewann der BVB 2:0 (1:0).

Durch den Auswärtssieg in Tschechien ist der BVB mit vier Punkten Tabellenführer in Gruppe F, zumindest vorläufig: Am Abend ist Inter Mailand beim FC Barcelona zu Gast (21 Uhr Liveticker SPIEGEL, Stream: Dazn), beide können mit einem Sieg an Dortmund vorbeiziehen.

Die erste Halbzeit begann turbulent, mit Torchancen auf beiden Seiten: In der dritten Minute probierte es Jadon Sancho mit einem Schuss von der rechten Seite, doch Slavia-Torwart Ondrej Kolar wehrte den Ball zur Ecke ab. BVB-Keeper Roman Bürki bewahrte die Dortmunder vor einem Rückstand, als Lukas Masopust nach einem schönen Steilpass von Nicolae Stanciu frei auf das BVB-Tor zulief (22.).

MARTIN DIVISEK/EPA-EFE/REX Bürki kam rechtzeitig heraus und gewann das Eins-gegen-eins mit Masopust

Prag trat mutig auf und ließ sich vom Favoriten nicht in die eigene Hälfte drängen. Der BVB war dadurch zwar unter Druck, bekam aber auch Raum für Konter, wie beim Führungstor durch Hakimi (35.). Auf dem rechten Flügel spielte der Marokkaner einen Doppelpass mit Julian Brandt, trieb den Ball bis in den gegnerischen Strafraum, schlug dort einen Haken in die Mitte und vollendete mit dem linken Fuß. Kurz darauf hätte Hakimi beinahe sein zweites Tor erzielt, legte sich den Ball aber zu weit vor (39.).

Die nächste Großchance kurz nach Wiederanpfiff verlief gleich, doch diesmal war es Sancho, der sich frei vor dem Tor den Ball zu weit vorlegte (48.). Im zweiten Durchgang konzentrierten sich die Dortmunder auf die Defensive, und Prag nutzte den Freiraum: In der 54. Minute verfehlte Prags Stanislav Tecl das Tor nur knapp, Petr Stevciks Versuch aus der Distanz stellte Bürki vor keine Herausforderung (68.). In der Schlussphase erzielte Hakimi nach Pass von Brandt sein zweites Tor und entschied damit die Partie (89.).

Slavia Prag - Borussia Dortmund 0:2 (0:1)

0:1 Hakimi (35.)

0:2 Hakimi (89.)

Prag: Kolar - Coufal, Kúdela, Hovorka, Boril - Sevcik, Soucek - Masopust (76.), Stanciu (83. Skoda), Olaynika - Tecl (59. van Buren)

Dortmund: Bürki - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Delaney, Witsel - Sancho (74. Hazard), Brandt (90.+2 Götze), Hakimi (90. Zagadou) - Reus

Gelbe Karten: Sevcik, Hovorka / Piszczek

Schiedsrichter: Björn Kuipers (Niederlande)

Zuschauer: 19.370