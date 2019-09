Borussia Dortmund ist mit einem Remis in die neue Champions-League-Saison gestartet. Gegen den FC Barcelona spielte das Team von Trainer Lucien Favre vor heimischer Kulisse 0:0. Die beste Gelegenheit des Spiels hatte Marco Reus, der in der 57. Minute per Elfmeter an Barcelonas Keeper Mar-André ter Stegen scheiterte. Zu mehr als einem Lattentreffer durch Julian Brandt reichte es in einer offensiven BVB-Schlussphase trotzt guter Gelegenheiten nicht. Durch das 1:1-Unentschieden von Inter Mailand gegen Slavia Prag früher am Abend liegen damit in der Gruppe F alle vier Teams gleichauf.

In der ersten Hälfte zeigten sich die Gastgeber aus dem Spiel heraus gefährlicher. Durch erfolgreiche Eins-gegen-eins-Situationen auf den Flügeln schaffte es der BVB mehrfach ins Angriffsdrittel, um dort die Offensivkräfte durch schnelle Passkombinationen in aussichtsreiche Abschlusssituationen zu bringen.

Doch im Abschluss war Dortmund zu unkonzentriert: In der 25. Minute scheiterte Reus nach einem Pass in die Spitze durch Thorgan Hazard an Barcelonas Torwart ter Stegen. In der 39. Minute spielte Paco Alcácer den Ball zurück an die Strafraumkante zum unbewachten Jadon Sancho, der den Ball jedoch über das Tor schoss.

Barcelona setzte zunächst eher auf Ballkontrolle, trug die Bälle an den BVB-Strafraum und kam dort vor allem durch Standardsituationen zu Torchancen. Dass die Spanier nicht trafen, verdankte die Borussia vor allem Mats Hummels, der sich in exzellenter Form präsentierte. Die beste Schusschance der Gäste aus dem Spiel durch Antoine Griezmann blockte der neue alte Dortmunder Abwehrchef stark (12.).

Schlussphase gehört dem BVB

Direkt nach Wiederanpfiff setzte Barça nun auf die BVB-Taktik, brachte Luis Suárez durch eine starke Pass-Kombination in ein direktes Duell im Strafraum, das der Stürmer für sich entschied und aus kurzer Distanz schoss. Doch Dortmunds Keeper Roman Bürki reagierte schnell und wehrte den Ball ab (48.). Der BVB probierte es nun auf der anderen Seite mal mit einem Standard, doch Alcácer schoss zentral aus gut 20 Metern nur in die Mauer (51.).

Ein weiteres direktes Duell führte dann zur besten BVB-Chance nach der Pause: Semedo erwischte Sancho im Zweikampf am Fuß, doch Reus scheiterte ein weiteres Mal an ter Stegen (57.) - diesmal per Elfmeter. Dortmunds Offensivstar bemühte sich danach um Wiedergutmachung, für einen Treffer reichte es jedoch nicht. In der 77. Minute vergab er aus kurzer Distanz einmal mehr, weil ter Stegen handlungsschnell parierte. Eine Minute zuvor hatte der eingewechselte Brandt nur die Latte getroffen.

Barcelonas eingewechselter Superstar Lionel Messi kam Momente vor dem Abpfiff noch zu einer Großchance, doch der Argentinier verpasste den späten Siegtreffer (90.+4).

Borussia Dortmund - FC Barcelona 0:0

Dortmund: Bürki - Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Delaney, Sancho, Reus, T. Hazard (73. Brandt) - Alcácer (87. Bruun Larsen)

Barcelona: ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba (40. Sergi Roberto) - Busquets (60. Rakitic), de Jong, Arthur, Ansu Fati (59.Messi), Griezmann - Suárez

Schiedsrichter: Hategan (Rumänien)

Gelbe Karten: Delaney, Hazard / Piqué, Semedo

Zuschauer: 66.099 (ausverkauft)