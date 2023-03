Borussia Dortmund ist schon nach dem Achtelfinale aus der Champions League ausgeschieden. Nach einem 1:0-Sieg im Hinspiel setzte beim FC Chelsea eine 0:2 (0:1)-Pleite. In den Fokus rückte dabei vor allem der niederländische Schiedsrichter Danny Makkelie. Der ließ in der zweiten Hälfte einen vergebenen Elfmeter von Kai Havertz wiederholen, weil Spieler beider Teams zu früh in den Strafraum gelaufen waren. Der zweite Versuch des Nationalspielers war drin (53. Minute). Zunächst brachte Raheem Sterling die Londoner kurz vor der Pause in Führung (44.).