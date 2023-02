Gute Freunde: Potter und BVB-Trainer Edin Terzić trafen zwar zum ersten Mal als Trainer aufeinander, kennen sich aber schon lange. Gemeinsam bestritten sie einen Fußballlehrer-Lehrgang in England, Terzić war damals noch Co-Trainer bei West Ham United – und Potter Cheftrainer bei Östersunds FK. Die Schweden führte er einst von Liga vier in die Europa League. »Was mich wirklich fasziniert hat, ist, dass der damals nach Schweden gegangen ist, irgendwo ins Nirgendwo. Die nächstgelegene Stadt war 50 Kilometer entfernt«, sagte Terzić. Möglich, dass sich Potter angesichts der massiven Krise langsam in die skandinavische Einöde zurückwünscht.

The trend ist your friend: Dortmund bestätigte seine starke Form, gewann das siebte Spiel in Folge und hat im Rückspiel eine gute Ausgangsposition. Chelsea dagegen droht früh in der Saison auch seine letzte Titelchance zu verspielen, in der englischen Premier League hängt der Klub im Mittelfeld. Auf Trainer Potter warten schwierige Wochen.