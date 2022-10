Borussia Dortmund befindet sich auf einem guten Weg ins Achtelfinale der Fußball-Champions-League. Gegen den FC Sevilla siegte der BVB am Mittwochabend 4:1 (3:0). Die Treffer erzielten Raphaël Guerreiro (6. Minute), Jude Bellingham (41.), Karim Adeyemi (43.) und Julian Brandt (75.). Für Sevilla traf Youssef En-Nesyri (51.). Anders als zuletzt in der Bundesliga gegen Köln brachte der BVB seinen Vorsprung dieses Mal über die Zeit, profitierte aber auch von einer schwachen Chancenverwertung der Heimmannschaft. Durch den Sieg geht der BVB mit einem Erfolgserlebnis ist Bundesliga-Spitzenspiel gegen den FC Bayern am Samstag.